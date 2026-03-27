Дроны атаковали крупный химический завод в России: губернатор заявил о 8 прилетах

В городе Череповец Волгоградской области ночью 27 марта дроны атаковали предприятие АО "Апатит" – крупного производителя фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одного из лидеров в России по объемам производства NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Об этом сообщает Exilenova+.

Атаку беспилотников на завод подтвердил губернатор Волгоградской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. По его словам, "на промышленной площадке в Череповце зафиксировано 8 прилетов".

Чиновник добавил, что обошлось без "повреждений критической инфраструктуры округа", погибших и пострадавших тоже нет.

"На месте работают экстренные службы. Оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Собран оперативный штаб", – добавил Филимонов.

Также, по сообщениям местных телеграм-каналов, ночью были повторно поражены нефтеналивные порты "Усть-Луга" и "Приморск" в Ленинградской области.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, накануне Силы обороны нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области Российской Федерации, который входит в тройку крупнейших. Его мощности используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в частности топлива, применяемого для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора.

Также в ночь на 25 марта в Ленинградской области Силы обороны поразили российский боевой ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Подобные суда выполняют задачи как ледокола, так и военного корабля, уточнили в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости: