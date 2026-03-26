Перед выходными в Киеве заметно потеплеет

Температура в столице повысится до +16°...+18°.

В пятницу, 27 марта, в Киеве будет один из самых теплых дней недели, ведь температура повысится еще на несколько градусов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Даже ночью в столице не будет очень холодно - столбики термометров покажут +5°...+7°, а днем воздух прогреется до приятных +16°...+18°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер подует с востока и северо-востока, а его скорость будет 5-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 741-744 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 27 марта ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем будет +17°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +5°...+17°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+17°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+15°, небольшой дождь.

В Одессе 27 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +15°.

