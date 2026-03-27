Заявка на 'революцию': РФ создала принципиально новый FPV-дрон с кольцевой схемой (фото)

По мнению специалистов, такая конструкция позволяет снизить интенсивность концевых вихрей и тем самым повысить аэродинамическую эффективность.

Российский научно-производственный центр "Ушкуйник" представил новейший боражирующий боеприпас "Князь Владимир Святославович" (КВС) с оригинальной кольцевой конструкцией. Об этом сообщает "Милитарный".

По словам специалистов портала, его полезная нагрузка сопоставима с дроном "Князь Вандал Новгородский". То есть масса боевой части, вероятно, достигает 3 кг.

Главной особенностью дрона является кольцевая схема крыла: концы консолей соединены между собой, что устраняет классические законцовки.

Как пишет "Милитарный", такая схема позволяет снизить интенсивность концевых вихрей и тем самым улучшить аэродинамическую эффективность. Предполагается, что дальность КВС составит более 50 км.

Дополнительная подъемная сила возникает благодаря направлению воздушного потока вниз при прохождении через замкнутый контур крыла.

В то же время срыв потока происходит тогда, когда с увеличением угла атаки воздух перестает плавно обтекать верхнюю поверхность. В этом случае подъемная сила резко уменьшается, что может привести к потере управляемости аппарата.

Как сообщается, дрон уже прошел боевые испытания на фронтах российско-украинской войны. Полноценный переход к крупным поставкам – вопрос ближайшего времени. Контракт с Министерством обороны РФ, как ожидается, будет заключен уже в ближайшее время.

Предполагается, что "Князь Владимир Святославович" сможет работать в паре с оптоволоконным FPV-дроном "Князь Вандал Новгородский", который получил широкое распространение в подразделениях оккупационных сил.

Ранее стало известно, что российские военные тестируют ракету-дрон "Герань-5", способную развивать скорость 500–600 км/ч. Таким образом, россияне делают все возможное, чтобы украинские дроны-перехватчики были неэффективными (они имеют существенные ограничения по скорости целей).

Сообщалось также, что Россия недополучает из Ирана необходимые компоненты для производства новых партий ударных дронов типа "Шахед". Украинские удары по российским предприятиям по производству дронов также влияют на то, что Москве пока сложно осуществлять масштабные атаки.

