Вышел трейлер фильма ужасов 'Конец Дубовой улицы' с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором

В украинский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Конец Дубовой улицы" (The End of Oak Street).

События ленты происходят в 1980-х годах. После того, как таинственное космическое явление вырывает Дубовую улицу из пригорода и переносит ее в неизвестное место и время, семья вскоре обнаруживает, что их выживание зависит от того, смогут ли они держаться вместе, ориентируясь в своем теперь неузнаваемом окружении.

Главные роли в фильме сыграли Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Прада", "Война невест", "Отверженные", "Интерстеллар", "Одиссея") и Юэн Макгрегор ("На игле", "Мулен Руж", "Доктор Сон", франшиза "Звездные войны").

Также одну из ролей в фильме сыграл юный канадский актер Кристиан Конвери ("Медведь под кайфом", "Обезьяна", "Франкенштейн", сериал "Сладкоежка").

Снял картину по собственному сценарию американский режиссер Дэвид Роберт Митчелл, на счету которого уже два успешных хоррора: "Оно следует за тобой'" 2014 года и "Под Сильвер-Лэйк" 2018 года, премьера обоих состоялась в Каннах.

В украинский прокат фильм выйдет 13 августа 2026 года, хотя изначально его планировали выпустить на экраны весной.

