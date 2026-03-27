Украина достигла мирового предела эффективности использования ПВО, – полковник запаса

Украина фактически достигла мирового предела эффективности использования противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский.
"Скажите, пожалуйста, в Израиле все ракеты сбиваются? Нет. Поэтому говорить о том, что в мире где-то существует система ПВО, которая обеспечивает стопроцентное сбитие, невозможно. В своих выступлениях я всегда подчеркиваю три основных фактора направлений развития противовоздушной обороны. Они состоят из следующих элементов: первый – ударный наступательный элемент, второй – ударный оборонительный и третий – пассивный оборонительный", – пояснил он в интервью "Украинскому радио".
Ударный наступательный элемент заключается в уничтожении боевых мощностей непосредственно на территории врага. Одним из примеров эксперт назвал удар по российским установкам "Бастион", из которых оккупанты запускают ракеты "Циркон" по Украине. В эту схему вписывается и операция "Паутина".
По словам Сергея Грабского, Украина уже построила глубоко эшелонированную противовоздушную оборону, и она демонстрирует "феноменальные результаты". Но есть и так называемый пассивный фактор ПВО – речь идет о защите объектов и пребывании людей в укрытиях. Эксперт подчеркнул, что пока идет война, невозможно обеспечить стопроцентный сбитие всех воздушных целей.
Украине не нужны ракеты Taurus?
Военный эксперт также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине не предоставят ракеты Taurus, поскольку она уже производит собственные средства. Грабский заметил, что Taurus – это разработка середины 70-х годов, которых у Германии ограниченное количество.
"Скажите, пожалуйста, если мы в день запускаем до 400 воздушных целей по Российской Федерации, то не будут ли эти ракеты Taurus просто каплей в море? Это во-первых. Во-вторых, я всегда задавал вопрос о том, а с чего мы будем их запускать, с каких самолетов? Это немецкая разработка, и у них для этого есть специальные самолеты. У нас таких самолетов нет", – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что эти ракеты очень дорогие, и у Германии их десятки. К тому же, не все ракеты боеспособны.
"Поэтому да, было бы хорошо, чтобы у нас были ракеты Taurus, но из-за того, что эта сага длится уже очень долго, Украина пошла другим путем – мы сделали свое. И теперь задача – масштабировать то, что у нас есть", – резюмировал Сергей Грабский.
Пентагон может перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток. Соответствующие обсуждения в американском оборонном ведомстве ведутся на фоне расходования больших объемов оружия в операции США против Ирана.
СМИ сообщают, что под угрозой оказались поставки таких вооружений, как MSE для Patriot, APKWS, AIM-120 и AIM-9.