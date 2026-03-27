Украина достигла мирового предела эффективности использования ПВО, – полковник запаса

По словам Грабского, Украина создала глубоко эшелонированную противовоздушную оборону, которая демонстрирует "феноменальные результаты".

Украина фактически достигла мирового предела эффективности использования противовоздушной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский.

"Скажите, пожалуйста, в Израиле все ракеты сбиваются? Нет. Поэтому говорить о том, что в мире где-то существует система ПВО, которая обеспечивает стопроцентное сбитие, невозможно. В своих выступлениях я всегда подчеркиваю три основных фактора направлений развития противовоздушной обороны. Они состоят из следующих элементов: первый – ударный наступательный элемент, второй – ударный оборонительный и третий – пассивный оборонительный", – пояснил он в интервью "Украинскому радио".

Ударный наступательный элемент заключается в уничтожении боевых мощностей непосредственно на территории врага. Одним из примеров эксперт назвал удар по российским установкам "Бастион", из которых оккупанты запускают ракеты "Циркон" по Украине. В эту схему вписывается и операция "Паутина".

По словам Сергея Грабского, Украина уже построила глубоко эшелонированную противовоздушную оборону, и она демонстрирует "феноменальные результаты". Но есть и так называемый пассивный фактор ПВО – речь идет о защите объектов и пребывании людей в укрытиях. Эксперт подчеркнул, что пока идет война, невозможно обеспечить стопроцентный сбитие всех воздушных целей.

Украине не нужны ракеты Taurus?

Военный эксперт также прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине не предоставят ракеты Taurus, поскольку она уже производит собственные средства. Грабский заметил, что Taurus – это разработка середины 70-х годов, которых у Германии ограниченное количество.

"Скажите, пожалуйста, если мы в день запускаем до 400 воздушных целей по Российской Федерации, то не будут ли эти ракеты Taurus просто каплей в море? Это во-первых. Во-вторых, я всегда задавал вопрос о том, а с чего мы будем их запускать, с каких самолетов? Это немецкая разработка, и у них для этого есть специальные самолеты. У нас таких самолетов нет", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что эти ракеты очень дорогие, и у Германии их десятки. К тому же, не все ракеты боеспособны.

"Поэтому да, было бы хорошо, чтобы у нас были ракеты Taurus, но из-за того, что эта сага длится уже очень долго, Украина пошла другим путем – мы сделали свое. И теперь задача – масштабировать то, что у нас есть", – резюмировал Сергей Грабский.

Оружие для Украины – это стоит знать

Пентагон может перенаправить предназначенное для Украины оружие на Ближний Восток. Соответствующие обсуждения в американском оборонном ведомстве ведутся на фоне расходования больших объемов оружия в операции США против Ирана.

СМИ сообщают, что под угрозой оказались поставки таких вооружений, как MSE для Patriot, APKWS, AIM-120 и AIM-9.

