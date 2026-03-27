Цены на популярный летний овощ бъют рекорды: сколько теперь стоит килограмм

Не исключено, что цены на томаты будут еще расти.

Цены в Украине на помидоры на текущей неделе снова растут. Дело в том, что спрос на этот овощ все еще невысокий, а импортеры вынужденно сокращают объемы поставок из-за сезонного фактора.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что цены на тепличные помидоры находятся в диапазоне 140–160 грн/кг ($3,19–3,65/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что на сегодняшний день стоимость помидоров в Украине уже в среднем на 89% выше, чем годом ранее. При этом участники рынка не исключают дальнейшего роста цен, если поставки турецких томатов в ближайшее время не стабилизируются.

Стоит отметить, что украинские теплицы начнут поставлять продукцию не раньше середины апреля.

Цены на помидоры в Украине

В Сильпо цены стартуют от 100 гривень за килограмм.

При этом в АТБ томаты можно купить по 189,89 грн/кг.

В то же время в Varus овощ продают по 185,90 грн/кг.

На рынке "Столичный" в Киеве цены на томаты находятся в диапазоне 160-170 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на репчатый лук в Украине за неделю просели в среднем на 19%. Сейчас овощ продают в диапазоне 3–8 грн/кг, что уже на 49% дешевле, чем в конце марта 2025 года.

Также на глазах дешевеет картофель из-за невысокого спроса на фоне существенного увеличения предложения. Сейчас овощ продают в диапазоне 5-11 грн/кг.

Вас также могут заинтересовать новости: