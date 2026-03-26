В народе православный праздник сегодня знают как Матрена.

27 марта православные в Украине согласно новому календарю церкви чтят память мученицы Матроны Солунской - святой, которая приняла страдания за веру и стала примером стойкости духа для многих поколений христиан. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с датой, каких запретов придерживались наши предки и какой сегодня праздник отмечают по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный по новому стилю

27 марта православная церковь чтит память Матроны Солунской - христианской мученицы, которая жила на рубеже III-IV веков. Ее история - это история негромкого, но непоколебимого подвига.

Матрона жила в Салониках и служила рабыней у знатной иудейки Павтилы. Хозяйка знала, что Матрона христианка и всячески принуждала ее отречься от веры. Но никакие угрозы и побои не сломили девушку.

По приказу Павтилы Матрону связывали и запирали в темной каморке, но всякий раз происходило чудо: девушку находили развязанной и погруженной в молитву. Тогда разъярённая хозяйка велела избить служанку, и та умерла от ран.

Христиане похоронили мученицу с почестями, а позже епископ Александр Солунский возвел в ее честь храм и перенес туда чудотворные мощи святой.

По новому церковному стилю сегодня также почитают мучеников Мануила и Феодосия и преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

Православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому стилю, которого Православная церковь Украины придерживалась до 2023 года, 27 марта чтят память благоверного великого князя Киевского Ростислава. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник, какие обычаи и запреты связаны с этой датой.

О чем просят в молитвах, что можно и что нельзя делать сегодня

Матрона Солунская считается покровительницей женщин и девушек - у святой просят благословения для семьи и здоровья для детей, на труд, помощи в ведении хозяйства. Также к великомученице обращаются с молитвами об урожае.

В народе праздник называют Матрена, день считается благоприятным для домашних хлопот. После праздников Благовещения и Гавриила Благовеста, когда работать не полагалось, можно приниматься за дело: убирать в доме, чистить утварь, избавляться от старого и ненужного.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, злобы, лжи и лени. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост, те, кто постится, избегают скоромной пищи, но куда важнее в это время следить за своими мыслями, словами и поступками. Ранее мы публиковали календарь питания в Великий пост по дням.

Согласно народным поверьям в этот день запрещается:

менять постельное белье - говорят, можно судьбу "перевернуть" не в лучшую сторону;

сплетничать и пустословить - сказанное вернется обратно;

бездельничать - святая Матрона любила труд и помогает только трудолюбивым.

Также сегодня особенно опасно ссориться - обиды в этот день запоминаются, а люди потом не могут долго помириться.

О чем говорят приметы 27 марта

По природе в этот день можно понять, чего ждать от погоды и урожая:

с утра туман или иней - год будет урожайным;

на небе ни облачка - к урожаю ягод;

чибисы кричат с вечера - завтра день будет ясный.

Говорят, если день 27 марта выдался теплы, то лето будет жарким.

