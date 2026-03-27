Потери Украины в наступлении меньше, чем в обороне: Дикий назвал соотношение

Большинство потерь Украины на фронте приходится на этап логистики.

Украина продолжает удерживать соотношение потерь на фронте в свою пользу. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

"Во время оборонительных действий примерно 1 к 3. А там, где мы переходим к контрнаступательным действиям, где-то даже 1 к 5. Это, кстати, уникально. Раньше всегда было выгоднее сидеть в глухой обороне и просто отражать натиск на себя. Сейчас нет", – сказал Дикий.

Он добавил, что это связано с созданием зоны инфильтрации, в условиях которой перехватывать инициативу и проводить локальные тактические контрнаступления становится выгоднее, чем обороняться. В то же время он отметил, что большинство потерь Украины происходит не непосредственно на фронте, а во время логистических операций.

"Большая часть потерь сейчас не непосредственно в боевом столкновении, а в логистике – именно при передвижении в этой "кольцевой зоне". Точно больше половины, значительно больше – именно при ротации и логистике", – добавил Дикий.

По словам эксперта, сейчас около 60% всех потерь РФ – это следствие работы дронов. Тогда как остальные 40% – от артиллерийских ударов Сил обороны Украины. Он также добавил, что сейчас Украина и Россия удерживают паритет по количеству дронов.

"Пока что по оптоволоконным они нас опережают. Я очень надеюсь, что это ненадолго, да, но на сегодняшний день это еще так. По неоптоволоконным, наоборот, мы их опережаем и достаточно серьезно. И в целом это создает картину, что вступить в прямой бой с врагом сейчас не так уж и просто. Гораздо сложнее выжить в зоне боевых действий, добраться до того места, где наконец-то встретишься со своим врагом", – отметил Дикий.

В январе этого года СМИ подсчитали подтвержденные потери РФ в войне против Украины. По их данным, официально известно о гибели не менее 160 тысяч российских военнослужащих. В то же время они отмечают, что эти цифры не являются полными, поскольку часто смерть военного в РФ не афишируется.

В то же время аналитики из Института изучения войны ранее отмечали, что РФ, вероятно, удастся достичь определенных тактических успехов во время своей весенне-летней наступательной кампании ценой значительных потерь. При этом, по их мнению, врагу не удастся захватить "пояс крепостей", который Силы обороны удерживают в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: