Какой желтый сыр выбрать для здорового питания: в этом меньше соли и больше белка

Швейцарский сыр - продукт, популярный почти во всем мире. Он известен своим характерным, нежным и слегка ореховым вкусом, а также высоким содержанием белка. Об этом пишет TerazGotuje.

Самый известный сыр с дырками

Эмменталь - это швейцарский сыр, который изготавливается из коровьего молока. Он происходит из региона Эмменталь в Швейцарии.

Этот сыр известен тем, что после разрезания в нем видны дырки, которые некоторые называют "глазами". Как оказалось, эти дырки образуются в результате ферментации.

Видео дня

"В результате ферментации выделяется углекислый газ, который накапливается в сырной массе в виде пузырьков. Именно таким образом образуются характерные для швейцарского сыра дырки", - объяснили в материале.

Полезен ли швейцарский сыр для здоровья?

Швейцарский сыр является хорошим источником белка. По данным Министерства сельского хозяйства США, этот продукт содержит 27 г белка на 100 г. Белок является основным "строительным материалом" мышц, поэтому о его достаточном потреблении также должны заботиться люди, которые занимаются силовыми тренировками.

"Более того, этот компонент может положительно влиять на уровень лептина, который также называют "гормоном сытости". Швейцарский сыр также содержит в своем составе кальций, железо, магний и фосфор, то есть элементы, очень важные в рационе каждого человека", - заверили в издании.

В то же время стоит помнить, что эмменталь является довольно калорийным продуктом - в 100 г содержится 393 ккал и 31 г жира. Поэтому тем, кто придерживается диеты для похудения, не стоит употреблять его слишком часто.

Другие советы по здоровью

Вас также могут заинтересовать новости: