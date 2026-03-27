Апрель начнётся с похолодания: в Украину идет холодина из Скандинавии

Уже в начале следующей недели температура значительно понизится.

Период солнечной и теплой погоды в Украине уже подходит к концу. Атмосфера становится более динамичной – уже вскоре похолодает и начнутся осадки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что на Балканы уже направляется активный, хорошо заряженный энергией и влагой циклон с сильными дождями, грозами, местами даже будет выпадать снег. А вот, например, Черкасская область получит от этого вихря всплеск тепла и небольшие дожди.

Так, в течение 27-29 марта дождевые облака время от времени будут закрывать солнце, что сдержит дневной прогрев воздуха. Однако приток теплого и влажного воздуха с юга частично это компенсирует: ночью будет не ниже +3°...+8°, а днем +13°...+18°.

"Среднесуточная температура аномально высокая для этого времени, +10°...+11°, что выше нормы на 6-7 градусов", – говорит синоптик.

Однако, по его данным, 30-31 марта сохранится неустойчивая влажная погода, а аномальное тепло начнет спадать. Температурный фон снизится: ночью уже будет +2°...+7°, а днем +6°...+11°.

"По данным ведущих мировых моделей, апрель начнется с похолодания, которое будет связано с арктическим вторжением из Скандинавии", – резюмировал эксперт.

Похолодание в Украине – что известно

О том, что температура вскоре снизится, говорит и синоптик Наталья Диденко.

"В дальнейшем еще будут пытаться задержаться теплые очаги, однако все же похолодание – не за горами", – предупредила она.

Уже сегодня, по ее данным, на востоке пройдут дожди, а в Харьковской, Сумской и Полтавской областях термометры покажут +8...+11 градусов.

