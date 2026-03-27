В Украине валюта продолжает дешеветь: курс доллара и евро 27 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, а евро – 50,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 марта, подешевел на 2 копейки и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,87 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,10 грн/евро, а курс продажи – 50,85 грн/евро.

Национальный банк установил на 27 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,89 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки.

По отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 50,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 24 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что на следующей неделе спрос на валюту останется ощутимым. Импортеры топлива продолжат давить на рынок из-за внешней неопределенности.

