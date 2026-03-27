Контратаки Сил обороны заставили россиян изменить планы: ISW об наступлении оккупантов на востоке

Аналитики считают, что россиянам не удастся захватить "пояс крепостей" на востоке благодаря тому, что украинские войска добиваются успехов на юге.

Украинские успехи на юге, вероятно, сорвут российское весенне-летнее наступление 2026 года на "крепостной пояс" на востоке Украины. Об этом говорится в отчете американского Института войны (ISW).

Отмечается, что Силы обороны продолжают добиваться успехов на юге. Так, 26 марта командование Десантно-штурмовых войск Украины сообщило об освобождении населенного пункта Березовое, расположенного к юго-востоку от Александровки. Аналитики подчеркнули, что украинские войска с конца января 2026 года вернули себе больше территории, чем российские войска захватили в феврале 2026 года.

По словам украинских чиновников, Силам обороны удалось освободить в общей сложности более 400 квадратных километров на Александровском и Гуляйпольском направлениях с конца января до середины марта, хотя ISW получило доказательства того, что украинские войска освободили не менее 334,06 кв. км на юге Украины с 1 января 2026 года.

"Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, оказывают каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других частях линии фронта", – утверждают аналитики.

Они напомнили, что в начале марта 2026 года российское военное командование в ответ на украинские контратаки было вынуждено передислоцировать элитные воздушно-десантные подразделения и морскую пехоту из Донецкой области на юг Украины, что, вероятно, сорвало планы весенне-летнего наступления 2026 года против "крепостного пояса".

"Российские войска ранее не проводили одновременных наступлений на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "крепостного пояса", борясь с недавними успехами Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", – предположили в ISW.

Эксперты считают, что россияне вряд ли захватят украинский "крепостной пояс" в 2026 году. Они уточнили, что "крепостной пояс" – это концентрация четырех сильно укрепленных и крупных городов в Донецкой области с общим довоенным населением более 380 000 человек, которые простираются с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск.

В ISW напомнили, что россияне уже пытались захватить "крепостной пояс" в 2014 и 2022 годах, но не смогли, "и такая операция на пятом году войны, вероятно, будет многолетними усилиями со значительными потерями личного состава и материальных средств".

"Российские войска также не продемонстрировали способности быстро обходить, проникать или иным образом захватывать города размером с те, что находятся в "крепостном поясе", и им понадобилось почти два года, чтобы захватить Покровск – значительно меньший город по сравнению с довоенным населением в 60 000 человек", – отметили аналитики.

Также они обратили внимание, что в России чиновники уже говорят о медленном продвижении и высоких потерях, а председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов 26 марта заявил, что рано говорить о "триумфальном весеннем наступлении".

"Кремль знает, что захват российскими войсками "крепостного пояса" на поле боя не является неизбежным, и поэтому требует от Украины отдать неоккупированные части Донецкой области. Кремль стремится к такой уступке, чтобы сберечь России человеческие и материальные ресурсы и поставить Россию в более выгодное положение для возможного повторного вторжения в будущем", – пишет ISW.

Как сообщал ранее УНИАН, Силы обороны взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области. В 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ отметили, что десантники вытесняют российских оккупантов с украинской земли.

В то же время DeepState 26 марта сообщил о продвижении армии РФ в Донецкой области. Отмечалось, что вражеские войска продвигаются вблизи населенных пунктов Гришино, Пазено и в Ризниковке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

