Россия ограничивает контакты с миром, погружаясь в цифровую черную дыру, – The Economist

Блокировкой интернета недовольны как рядовые россияне, так и чиновники.

В течение последних нескольких недель спецслужбы страны-агрессора России начали блокировать мобильный интернет в Москве и Санкт-Петербурге. Два крупнейших города страны буквально погрузились в цифровую черную дыру.

Как сообщает издание The Economist, такие действия вызвали возмущение населения и раскол среди российской элиты. Первые блокировки в Москве начались 6 марта и продолжались почти три недели, прежде чем ограничения были частично ослаблены.

Свои действия российские чиновники объясняли соображениями безопасности, но жители столицы предположили, что тестировалась новая система брандмауэра, чтобы отключить РФ от глобального Интернета, оставив гражданам доступ лишь к ряду разрешенных ресурсов.

Утверждается, что блокировка Интернета обходилась российским компаниям в 12 млрд долларов ежедневных убытков. Резко выросли продажи раций, пейджеров и бумажных карт. Впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины москвичи начали ощущать угрозу, добавляет автор.

Ощущение угрозы исходит от осознания того, что война зашла в тупик. Войну, кажется, нельзя выиграть, но никто не видит выхода. Экономика страны-агрессора тоже переживает неспокойные времена. Еще одним источником нервозности россиян является близость России к Ирану.

Кремль давно рассматривает открытость как угрозу и стремился отключить Россию от глобального интернета, говорит Грегори Асмолов из Кингс-колледжа в Лондоне. По его словам, катализатором, "который усилил проект превращения России из открытой, глобально интегрированной системы в закрытую и контролируемую", стала война против Украины. В то же время использование Израилем и США мобильных сетей и дорожных камер для ликвидации иранской верхушки лишь усилило желание властей РФ блокировать все, что находится вне контроля спецслужб.

Теперь Кремль взялся за Telegram – самый популярный мессенджер в России, охватывающий 94 миллиона пользователей ежемесячно. Российский диктатор Владимир Путин считает его враждебным каналом коммуникации. Издание отмечает, что блокировка доступа к мессенджеру должна была начаться 1 апреля, но началась раньше запланированного срока. Под ударом оказались и VPN-сервисы.

Павел Дуров, разработчик Telegram, говорит, что такие действия должны побудить российских пользователей переходить на мессенджер Мах со встроенной функцией слежения.

Блокировкой Telegram недовольны и российские чиновники

Автор добавляет, что Telegram глубоко укоренился в повседневной жизни россиян, и это является проблемой для Кремля. Эту платформу широко используют даже среди правящей элиты. Некоторые чиновники также выразили несогласие с идеей блокировки мессенджера – ссылались на безопасность рядовых граждан. Но, как справедливо заметил автор, мало кто из российских чиновников готов подвергать себя слежке со стороны спецслужб из-за использования отечественного приложения Мах.

Недовольны и военные блогеры РФ, ведь они обязаны этому мессенджеру не только популярностью, но и доходами. После кампании против Telegram эти блоги стали почти не отличаться от антивоенных СМИ, говорится в материале.

Ярким примером стал пост прокремлевского блогера Ильи Ремесла. Он обвинил Путина в узурпации власти, разрушении экономики и введении цензуры. Через два дня он оказался в психиатрической больнице.

Блокировка интернета в России

Жители российской столицы вернулись в реалии 2000-х годов. Вместо привычных мессенджеров на фоне блокировки интернета они снова начали общаться с помощью СМС-переписки. Доступными оставались только сайты из так называемого белого списка сервисов, одобренных Кремлем.

СМИ также писали, что жители России массово гуглят, как выехать из страны, и скупают пейджеры. Отключение интернета и экономический кризис все больше влияют на повседневную жизнь россиян.

