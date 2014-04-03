Главы МВД, СБУ, ГПУ дали отчет по массовым убийствам на Майдане

12:40, 03 апреля 2014
Политика
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Главы украинских силовых ведомств отчитались по расследованию массовых убийств на Майдане 18-20 февраля.

Силовики отчитались по расследованию массовых убийств / REUTERS

Главы украинских силовых ведомств отчитались по расследованию массовых убийств на Майдане 18-20 февраля. По состоянию на 13:00 пресс-конференция завершена.

В частности, расследованием было установлено, что действия "титушек", которые осуществляли действия против мирных протестующих в Киеве, координировал руководитель медиа-холдинга "Контакт" Виктор Зубрицкий, связанный с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом сообщил и.о.главы МВД Арсен Аваков.

Также, по его данным, 17 человек было убито на Институтской во время противостояния с правоохранителями. Он добавил, что на Институтской со стороны Октябрьского работала спецрота "Беркута" с желтыми повязками на рукавах под руководством майора Дмитрия Садовника. Все личности участников операции установлены.

Глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в планировании операции на Майдане принимали участие 26 сотрудников ФСБ России.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны 12 бойцов "черной роты" "Беркута", предположительно стрелявших по митингующих из огнестрельного оружия, включая их командира.

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