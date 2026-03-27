Людям, страдающим от мышечных спазмов, рекомендуют употреблять эти 11 продуктов

Издание отмечает, что нередко причиной спазмов является обезвоживание организма.

Нарушение электролитного баланса является одной из главных причин мышечных спазмов. Решить эту проблему может сбалансированное потребление продуктов, богатых электролитами, в частности калием, магнием, кальцием и натрием, а также достаточное употребление жидкости, сообщает verywell health.

Издание отмечает, что обезвоживание является распространенной причиной нарушения электролитного баланса, что может привести к мышечным спазмам.

В частности, фрукты с высоким содержанием воды помогают поддерживать гидратацию организма:

1. Арбуз

Как говорится в Springer Nature Link, арбуз на 90 % состоит из воды, а это означает, что он помогает поддерживать надлежащий уровень гидратации и предотвращает перенапряжение мышечных клеток и возникновение спазмов.

Кроме того, в Wiley добавляется, что арбуз также богат необходимыми электролитами. Он помогает восстановить электролитный баланс во время физических нагрузок и имеет решающее значение для правильного сокращения и расслабления мышц.

2. Бананы

Бананы богаты электролитами, такими как калий и магний, и могут помочь предотвратить мышечные спазмы.

Употребление банана после тренировки может не принести мгновенного облегчения при мышечном спазме. Более того, National Athletic Trainers Association отмечает, что регулярное употребление бананов и других продуктов, богатых электролитами, со временем может снизить риск возникновения мышечных спазмов.

3. Авокадо

Авокадо богато электролитами, такими как калий и магний, клетчаткой и полезными жирами. В частности, одно авокадо содержит 58 миллиграммов (мг) магния.

4. Батат

Считается, что это один из самых полезных овощей, содержащий большое количество витаминов, минералов и биологически активных веществ с противовоспалительными свойствами.

Он богат кальцием, калием и магнием, которые восполняют электролиты, потерянные с потом. Углеводы в его составе способствуют восполнению запасов гликогена. Поэтому батат стоит употреблять после тренировок.

5. Молочные продукты

Молочные продукты, в частности молоко, известны своей эффективностью в восстановлении мышечной функции. Молоко содержит два основных белка – сывороточный и казеин, которые играют ключевую роль в восстановлении и росте мышц. Оно также является богатым источником кальция и витамина D, необходимых для поддержания плотности костей и здоровья скелета.

6. Греческий йогурт

Он содержит большое количество белка, который способствует восстановлению и регенерации мышц. Кроме того, пробиотики, такие как Lactobacillus, могут помочь уменьшить воспаление.

Издание добавляет, что этот продукт богат кальцием, магнием и калием, которые поддерживают здоровье костей и работу мышц. Он может облегчить мышечные сокращения и помочь предотвратить спазмы.

7. Листовые зеленые овощи

Шпинат, капуста кале и мангольд содержат большое количество магния. Они являются отличным выбором для восполнения потерянных электролитов и облегчения мышечных спазмов. Питательные вещества, содержащиеся в этих овощах, способствуют расслаблению и сокращению мышц.

8. Морепродукты

Морепродукты, такие как лосось, богаты омега-3 жирными кислотами и витамином D. Именно витамин D может способствовать восстановлению и укреплению мышц. Другая мелкая рыба, например сардины, богата кальцием, калием, натрием, витамином D и магнием и может уменьшать мышечные спазмы.

9. Папайя

Этот тропический фрукт богат калием и магнием. Мякоть содержит витамины А, С и Е, витамины группы В, а также минералы, такие как магний и калий.

Она также является богатым источником антиоксидантов и противовоспалительных питательных веществ, которые могут улучшить здоровье мышц и уменьшить судороги.

10. Рассол из маринованных огурцов

Маринованные огурцы, как правило, содержат большое количество натрия и других питательных веществ, которые могут способствовать уменьшению мышечных спазмов. Более того, исследования показали, что их употребление в больших количествах может улучшить показатели мышечной силы у спортсменов перед тренировкой.

11. Растительные продукты

Фасоль, чечевица и орехи являются отличными источниками магния и железа, которые поддерживают работу мышц и помогают предотвратить судороги и усталость

Кроме того, орехи, особенно грецкие, богаты омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Они помогают уменьшить воспаление, повреждение мышц и окислительный стресс, что способствует быстрому восстановлению.

Другие советы по питанию

