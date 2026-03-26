Этих сумчатых считали вымершими уже тысячи лет: переоткрыть их помогли коренные народы

Животные, которые считались вымершими 6000 лет назад, обнаружены живыми в индонезийском тропическом лесу.

Карликовый длиннопалый опоссум и кольчатохвостый планер были найдены в лесах Новой Гвинеи. Как пишет Discover Wild Life, оба животных были известны только по палеонтологическим записям и считались вымершими на протяжении тысячелетий.

Два исследования, недавно опубликованные в журнале "Записи Австралийского музея", подробно описывают повторное открытие двух сумчатых. Эти два вида отражают так называемый "эффект Лазаря", когда ученым удалось обнаружить животное, которое они знали только по окаменелостям. К таким видам относятся кустарниковая собака, чакоанский пекари, ложная косатка, сосна Воллеми и другие.

"Такие открытия исключительны. А открытие к тому же двух видов, которые считались вымершими тысячи лет назад, является выдающимся", – говорит профессор Тим Фланнери, мамалог и палеонтолог, ведущий автор обеих научных статей.

Карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai) назван так потому, что имеет один длинный палец на каждой руке. Он вдвое длиннее следующего по длине. В новой статье подробно описано, как его впервые описали в 1999 году на основе ископаемых останков, но исследование 2007 года показало, что он может существовать до сих пор. Позже были обнаружены два современных экземпляра, неправильно обозначенные в музейной коллекции, а затем этот вид увидели и сфотографировали в 2023 году.

Кольцехвостый планер (Tous ayamaruensis) родственен трем более крупным видам планеров Австралии, которые относятся к роду Petauroides. Однако в новой статье ученые описывают его как достаточно отличающийся, чтобы принадлежать к другому, новому роду, который они назвали "Tous". Этот новый род отдает дань уважения тому, как местные коренные народы, тамбрау и майбрат, называют этот вид, который был им известен до того, как он был описан в этой статье.

"Некоторые кланы тамбрау и майбрат называют планера тоусом, и он является священным животным. Он считается проявлением духов предков и играет центральную роль в образовательной практике, которую называют "инициацией", – говорит Рика Кораин, представительница племени майбрат и соавтор статьи. – Мы работали в сотрудничестве со старейшинами тамбрау, идентификация была бы невозможна без сотрудничества с ними".

Открытие новых видов

