Сырский раскрыл, какую территорию Силы обороны освободили на юге

С начала контрнаступательных действий Силы обороны Украины восстановили контроль над около 470 кв. км, уничтожив более 11 тысяч захватчиков. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сирский.

Отметим, 23 февраля он сообщал об освобождении 400 кв. км, то есть за более чем месяц деоккупировано еще 70 кв. км.

По словам главнокомандующего, во время рабочей поездки в Южную оперативную зону он провел совещание с командованием нашей наступательной группировки, командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей. Как отметил Сырский, пока российские оккупанты сознательно нацеливаются на гражданскую инфраструктуру и мирное население – многоэтажки, роддомы, исторические памятники, Силы обороны Украины системно уничтожают врага на поле боя.

"Продолжаем неустанно освобождать украинскую землю от оккупантов благодаря мужеству и нестандартным действиям наших воинов. С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км., уничтожив более 11 тысяч захватчиков", – подчеркнул Сырский.

Успехи Сил обороны на юге

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2026 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что Силы обороны достигли успехов на южном участке фронта, где им удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

В связи с этим генерал лично отметил военных 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою.

Вас также могут заинтересовать новости: