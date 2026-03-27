Уже не просто машины: в Китае создали робота, который моргает и реагирует на людей (видео)

Кроме того, этот робот говорил довольно естественно.

Исследователь в области робототехники и основатель компании Shouxing Technology Юхан Ху опубликовал видео, на котором была показана гуманоидная женщина-робот, которая демонстрировала реалистичные мимические выражения лица, естественно моргала, осматривала комнату и реагировала на окружающую обстановку. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Как отмечают отраслевые наблюдатели, гуманоидные роботы, способные выполнять заводские задачи, уже существуют, однако настоящая задача заключается в том, чтобы сделать роботов социально приемлемыми и эмоционально интерактивными.

"Один из аргументов, набирающих популярность, заключается в том, что гуманоидные роботы без выразительных лиц могут быть функциональными, но не способны налаживать эмоциональные связи с людьми, что считается решающим для их принятия потребителями", - объясняют в материале.

Также появилось видео, на котором гуманоидная робототехническая платформа, интегрированная с Omni AI, разговаривает довольно естественно. Искусственный интеллект для мультимодального взаимодействия позволяет роботу видеть, слышать и реагировать реалистично во время общения.

В одной из отраслевых оценок добавляют, что роботы, которые просто выполняют промышленные задачи, могут не стать настоящей технологической революцией, если более дешевые роботизированные манипуляторы способны выполнять ту же работу эффективнее.

"Несколько китайских робототехнических компаний уже продемонстрировали гуманоидные головы с чрезвычайно реалистичными мимическими выражениями, используя синтетическую кожу, микроприводы и системы искусственного интеллекта, позволяющие роботам имитировать человеческие эмоции в режиме реального времени", - добавили в Interesting Engineering.

Такие роботы могут моргать, отслеживать лица и реагировать благодаря тонким мимическим выражениям, благодаря чему взаимодействие кажется более естественным.

Таким образом, гуманоидные роботы могут все чаще разрабатываться не только для того, чтобы работать как люди, но и для того, чтобы общаться и социализироваться как люди. Если это произойдет, важнейшим компонентом будущих гуманоидных роботов могут оказаться не их ноги или руки, а именно лицо.

Ранее УНИАН писал, что в Китае гуманоидный робот научился играть в теннис. Он продемонстрировал реальные теннисные навыки, сочетая восприятие, равновесие и точность, выполняя мощные и точные удары во время демонстрации розыгрышей между человеком и роботом.

Также СМИ сообщали, что Украина получила от США "боевых" гуманоидных роботов. Отмечается, что компания Foundation также готовит этих роботов к возможному применению в боевых условиях для Пентагона.

