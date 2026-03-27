В 'Дії' ответили, введут ли рассылку повесток через приложение

Депутат Юлия Яцик считает, что повестки в "Дії" могут стать одним из направлений реформы ТЦК.

Министерство цифровой трансформации Украины не работает над внедрением функции отправки повесток о мобилизации через "Дію". Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"Повесток в "Дії" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", – подчеркнули в сервисе.

Что этому предшествовало

Ранее народный депутат Юлия Яцик в эфире Апостроф TV предположила, что в Украине могут начать рассылать повестки через "Дію".

"Я думаю, что эти предложения Михаила Федорова и комитета по национальной безопасности будут касаться исключения человеческого фактора из процесса мобилизации. Не совсем исключения, а исключения системы отбора человеческих ресурсов во время мобилизационных мероприятий… Приняли закон об автоматическом наложении штрафных санкций в случае не обновления данных. Поэтому я думаю, что именно приведение в порядок этих ресурсов, военно-учетных документов, отправка повесток в приложение "Дія" – это будет одним из направлений реформы в ТЦК и усиления мобилизации", – сказала она.

Ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что в апреле ожидаются первые наработки по уменьшению конфликтов во время мобилизации и нарушений прав человека со стороны ТЦК. Далее, по его словам, эти наработки должны вынести на детальное обсуждение.

Другая народная депутат Соломия Бобровская ранее призвала к решению проблемы с СЗЧ. В частности, она заявила, что в вопросе наказания за такие деяния должна быть логика, а не просто ужесточение наказания.

