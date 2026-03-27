27 марта в украинских народных верованиях считается удачным для женщин.

27 марта в Украине чествуют врачей одной специальности и поздравляют с профессиональным днем. Женщинам желательно ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, ведь он считается очень удачным для женского пола. А международное торжество этой даты посвящается театральному искусству.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Священномученицу Матрону Солунскую вспоминают в сегодняшнее число по новому православному стилю. Считается, что она отвечает на все женские молитвы, поэтому у нее просят семейного счастья, решения конфликтов, помощи в воспитании детей и ведении хозяйства.

Ранее в старом календаре праздник 27 марта проводился в память о князе Ростиславе Киевском и преподобном Венедикте, что является защитником домашнего скота.

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнее число по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день театра, посвященный драматургии как виду искусства. Лучший способ его отметить - сходить на интересующий спектакль, а также поздравить работников сцены.

Известны еще и такие международные праздники сегодня, как День виски, День виагры, День паэльи, День цветения сакуры.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 27 марта есть профессиональный праздник, посвященный специалистам по лечению почек - День нефролога. Врачи соответствующей специальности сегодня получают поздравления от родных и благодарных пациентов.

Какой сегодня праздник в народе

Народный праздник сегодня в Украине по древним представлениям является очень удачным для домашней работы. Можно убрать беспорядок, заняться ремонтом, починить сломанную мебель и вынести ненужные вещи. С утра нужно умыться родниковой водой - девушкам такой ритуал поможет омолодить кожу. Также наши предки составляли погодные приметы - в частности, о сегодняшней дате говорили такое:

если гром прогремел, то лето будет урожайным;

реки вышли из берегов - к сильным дождям;

безоблачное небо означает, что хорошо уродятся ягоды;

чем ниже летают птицы, тем выше вероятность осадков.

Ещё селяне смотрели на почки черемухи. Если они расцвели, то уже можно приступать к посадке картошки.

Что нельзя делать сегодня

Хотя день в целом считается хорошим для женского пола, но также устанавливает один запрет: девушкам не стоит бездельничать весь день, иначе не видать успеха в делах. Еще не стоит в праздник сегодня участвовать в конфликтах и доказывать собственную правоту.

Вас также могут заинтересовать новости: