27 марта в Украине чествуют врачей одной специальности и поздравляют с профессиональным днем. Женщинам желательно ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, ведь он считается очень удачным для женского пола. А международное торжество этой даты посвящается театральному искусству.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Священномученицу Матрону Солунскую вспоминают в сегодняшнее число по новому православному стилю. Считается, что она отвечает на все женские молитвы, поэтому у нее просят семейного счастья, решения конфликтов, помощи в воспитании детей и ведении хозяйства.
Ранее в старом календаре праздник 27 марта проводился в память о князе Ростиславе Киевском и преподобном Венедикте, что является защитником домашнего скота.
Какой сегодня праздник в мире
В сегодняшнее число по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день театра, посвященный драматургии как виду искусства. Лучший способ его отметить - сходить на интересующий спектакль, а также поздравить работников сцены.
Известны еще и такие международные праздники сегодня, как День виски, День виагры, День паэльи, День цветения сакуры.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране 27 марта есть профессиональный праздник, посвященный специалистам по лечению почек - День нефролога. Врачи соответствующей специальности сегодня получают поздравления от родных и благодарных пациентов.
Какой сегодня праздник в народе
Народный праздник сегодня в Украине по древним представлениям является очень удачным для домашней работы. Можно убрать беспорядок, заняться ремонтом, починить сломанную мебель и вынести ненужные вещи. С утра нужно умыться родниковой водой - девушкам такой ритуал поможет омолодить кожу. Также наши предки составляли погодные приметы - в частности, о сегодняшней дате говорили такое:
- если гром прогремел, то лето будет урожайным;
- реки вышли из берегов - к сильным дождям;
- безоблачное небо означает, что хорошо уродятся ягоды;
- чем ниже летают птицы, тем выше вероятность осадков.
Ещё селяне смотрели на почки черемухи. Если они расцвели, то уже можно приступать к посадке картошки.
Что нельзя делать сегодня
Хотя день в целом считается хорошим для женского пола, но также устанавливает один запрет: девушкам не стоит бездельничать весь день, иначе не видать успеха в делах. Еще не стоит в праздник сегодня участвовать в конфликтах и доказывать собственную правоту.