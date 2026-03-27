Ведущий протестировал Tesla Semi с ресурсом 1,6 миллиона километров: его вердикт удивил

Американский комик и бывший ведущий ток-шоу Джей Лено управлял практически всем, что только можно себе представить, но недавно ему в руки попал настоящий автомобиль будущего - серийный электромобиль Tesla Semi. Об этом пишет supercarblondie.

Отмечается, что этот впечатляющий автомобиль оснащен батареей, рассчитанной на 1,6 миллиона километров пробега, что, теоретически, означает, что грузовик должен прослужить очень долго.

Лено стал первым человеком за пределами Tesla, кто протестировал серийную версию долгожданного Semi. После тест-драйва он наконец смог высказать свое мнение об электромобиле.

Видео дня

Что Джей Лено думает о Tesla Semi

Tesla Semi появилась в недавнем видео на YouTube-канале Лено, Jay Leno’s Garage.

Легенда ток-шоу на самом деле тестировал предсерийную версию грузовика в 2023 году, но это модель серийного производства. С 2023 года электромобиль претерпел несколько изменений.

Директор программы Tesla Semi Дэн Пристли и директор по дизайну Tesla Франц фон Хольцхаузен присутствовали на мероприятии, чтобы всё объяснить. Например, они рассказали ведущему, что с октября 2023 года грузовик стал легче примерно на 450 кг.

Несмотря на федеральное ограничение по весу, теперь он обладает той же грузоподъемностью, что и дизельный грузовик класса 8. Лено также был впечатлен коэффициентом аэродинамического сопротивления, который улучшился до 0,4 благодаря обновлению дизайна грузовика.

Важно, что у грузовика батарея, способная прослужить 1,6 миллиона километров. В статье сказано:

"Однако впечатляющая батарея - это то, что действительно выделяется. Что касается запаса хода, грузовик может проехать 800 километров без подзарядки. На станции Megacharger за 30 минут можно добавить 900 километров запаса хода".

Пристли рассказал ведущему, что самый проходимый грузовик Tesla Semi достиг почти 708 109 километров.

Возможно, неудивительно, что Лено назвал Tesla Semi "смертью дизельных двигателей". В общей сложности, грузовик три года находился в пилотных программах, чтобы достичь этого показателя.

Отмечается, что хотя некоторые экземпляры уже используются по всей Америке, серийное производство наконец-то начнётся в 2026 году. Tesla надеется производить около 50 000 единиц этого огромного грузовика ежегодно.

Конкурент Tesla Semi

Пока знаменитая Tesla Semi только готовится к массовым продажам, у нее появился конкурент, который выглядит почти так же, но стоит дешевле.

Китайско-европейская компания Windrose Tech, основанная 35-летним Вэнь Ханем, представила модель R700, которая удивительно напоминает разработку Маска. Генеральный директор бренда Вэнь Хань объяснил такое сходство не копированием, а строгими законами физики.

