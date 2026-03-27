Как отреагировали бы США, если бы Украина нанесла удар по целям в Беларуси: мнение дипломата

Украина может наносить удары по объектам, задействованным в войне против Украины, считает Безсмертный.

Станции управления дальнобойными дронами в Беларуси и ряд других объектов являются законными военными целями для Украины. Об этом дипломат и политик Роман Безсмертный сказал в комментарии Телеграфу.

"Такие системы являются законной военной целью. Уже сейчас на территории Беларуси есть ряд объектов, которые следует считать законной военной целью. Во-первых, это места и базы для "вагнеровцев", где тренируются диверсанты, которые затем отправляются в Украину, в европейские государства", – отметил он.

Такими же законными целями для Украины он считает места, где осуществляется подготовка, обучение операторов беспилотных систем, изготавливаются оружие и боеприпасы для России, где ремонтируется российская техника.

"Беларусь с точки зрения международного права является сателлитом Москвы. И здесь все зависит от того, какие решения принимает военно-политическое командование и руководство Украины. Насколько хватает воли, чтобы принимать решения для нанесения таких ударов", – говорит он.

По его словам, Украина также может открывать огонь по антеннам "подсветки", стоящим вдоль северной границы на территории Беларуси:

"Здесь не может быть принципиальной дискуссии. Если подобные объекты будут задействованы в нанесении ущерба Украине, то Украина может наносить удары по таким объектам".

На вопрос журналиста, не будут ли такие действия опасными с точки зрения политики, он ответил, что не стал бы использовать слово "опасно", однако определенные проблемы могут быть.

"Современная ситуация исходит из воли и аргументированности. Условно говоря, представление аргументов для Пентагона или Европы о том, что в результате удара [из Беларуси, – ред.] был поврежден ряд гуманитарных объектов – и никто вам ни слова не скажет", – сказал дипломат.

По его мнению, в таком случае "может быть задействован целый ряд людей, которые будут давить на Трампа", но если Украина сможет аргументировать, что защищалась, – бояться нечего:

"Вы имеете право предпринимать такие шаги, когда враг совершает действия, в которых присутствуют мотивы преступлений против человечности. Особенно нарушения гуманитарного права".

РФ планирует запускать БПЛА с наземных станций в Беларуси

Как недавно сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко, раскрыл планы РФ запускать БПЛА с наземных станций в Беларуси. Он пообещал "реагировать соответствующим образом", а также поручил Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые можно обнародовать.

По мнению командира подразделений операторов беспилотников, основателя Центра поддержки аэроразведки Игоря Луценко, если Россия развернет станции управления БПЛА в Беларуси, с железнодорожной веткой до Варшавы можно прощаться. По его словам, это очень сильно усилит возможности врага. "Я думаю, что та железнодорожная ветка, которая идет на Варшаву, то есть на запад, вдоль Варшавской трассы, уже фактически может быть для нас закрытой. Потому что там слишком близко к Беларуси. А в Беларуси они могут ставить различные ретрансляторы и просто "Шахедами" как FPV охотиться за нашими поездами. Второй этап – это подготовиться к грузовикам", – предупредил военный.

