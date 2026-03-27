Украина производит больше дальнобойных дронов, но враг улучшил ПВО, – эксперт

Россия сбивает более половины украинских БПЛА, отметил Евгений Дикий.

Украина расширила производство дальнобойных дронов и уже начала превосходить РФ по их количеству. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

"В прошлом месяце мы перешли черту, когда количество производимых нами дальних дронов превысило то количество, которое производится в их знаменитой Алабуге. То есть мы наконец-то производим дроны не только лучше, чем у россиян. Так было почти с самого начала. Но мы наконец-то и по количеству догнали и немного начинаем обгонять", – сказал Дикий.

Он добавил, что, несмотря на проблемы, российская ПВО за последний год стала сильнее с точки зрения отражения дроновых атак. И значительное количество запущенных нами дронов РФ сбивает.

"Они перехватывают точно более половины, но далеко не 90% (как это делает Украина, – УНИАН), – добавил Дикий.

Он также прокомментировал последствия украинских атак по российским портам в Ленинградской области РФ. По словам эксперта, РФ использует этот регион как "торговое окно в Европу" для продажи нефти Западу.

"Именно этот западный узел из двух перевалочных портов – это более половины всей их нефтеперевалки. Мы не просто перекрыли один из кранов, мы перекрыли самый большой из тех вентилей, через которые в мировую экономику выливается подсанкционная российская нефть. Мы показали, что нам плевать – снимет Трамп санкции или нет. Этот товар должен быть отгружен и доехать до клиента. И здесь уже вмешиваемся мы и говорим: "Окей, есть санкции, нет, а давайте посмотрим, а есть ли терминал?", – пояснил Дикий.

Ранее Reuters отмечали, что Силы обороны Украины остановили один из крупнейших НПЗ на территории РФ. Речь идет о Киришинефтеоргсинтезе, который в 2024 году переработал 17,5 млн тонн нефти. В целом же, по данным СМИ, около 40% мощностей РФ по экспорту сырой нефти уже было остановлено в результате предыдущих украинских атак, а также задержки подсанкционных танкеров и остановки работы нефтепровода "Дружба".

В то же время издание The Telegraph отмечает, что Украина не позволила Путину заработать на росте цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Причиной этому являются удары Сил обороны по нефтегазовой инфраструктуре РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: