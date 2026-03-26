DeepState сообщил о продвижении армии РФ на фронте: подробности

Российские оккупационные войска продвинулись в Донецкой области.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState. В частности, вражеская армия продвигается вблизи населенного пункта Гришино.

"Враг продвинулся вблизи Гришино, Пазено и в Резниковке", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Авторы проекта также раскрыли детали относительно продвижения оккупантов в районе Амбарного в Харьковской области.

"Туман войны и отсутствие достоверных сообщений об обстановке в данном районе долгое время не позволяли понять, насколько далеко продвинулся противник по линии Амбарное-Опытное. Только сейчас удалось установить масштаб продвижения, которое длится уже более трех месяцев. С тех пор произошла смена подразделения и ситуация была стабилизирована", – говорится в заявлении.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские защитники из рядов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ взяли под полный контроль населенный пункт Березовое в Днепропетровской области.

Тем временем в 28-й бригаде им. Рыцарей Зимнего похода заявили об отражении вражеского штурма под Константиновкой Донецкой области. Оккупанты хотели осуществить атаку с четырех направлений, но их планы провалились.

