Назван самый популярный автомобиль в Японии: в чем его секрет

Некоторые популярные модели, такие как Toyota Yaris, значительно потеряли позиции на японском рынке.

Рейтинг самых продаваемых новых автомобилей Японии в 2026 году по состоянию на февраль возглавляет Honda N-Box, доля рынка которой составляет внушительные 5%. Такие данные приводит Focus2Move.

Речь идет о кей-каре (категория малых транспортных средств), выпускаемом с декабря 2011 года компанией Honda для японского рынка. Несмотря на нишевое назначение, за время выпуска сменилось три поколения, и были достигнуты впечатляющие объемы продаж. Еще по состоянию на 2019 год было продано 1,7 миллиона Honda N-Box.

Секрет популярности автомобиля прост. Несмотря на неприметную внешность, он предлагает комфорт в повседневном использовании. Автомобиль имеет очень просторный салон. Сиденья трансформируются, что позволяет перевозить габаритные грузы или обустроить места для отдыха.

К тому же Honda N-Box очень экономичен и, как и другие модели Honda, отличается высокой надежностью. Свою роль играют и современные системы помощи водителю.

Некоторые популярные модели, такие как Toyota Yaris или Toyota Corolla, существенно "просели" на японском рынке в годовом исчислении. В то же время это не помешало им попасть в десятку лидеров.

ТОП-10 лидеров японского авторынка:

Honda N-Box (-0,5%). Suzuki Spacia (-6,9%). Toyota Yaris (-28,7%). Daihatsu Move (+33,5%). Daihatsu Tanto (-11,9%). Toyota Sienta (-1,1%). Toyota Corolla (-33,1%). Nissan Roox (+38%). Toyota Raize (+21,5%). Honda Freed (-5,9%).

С начала 2026 года по февраль самым популярным среди новых автомобилей в США оставался легендарный пикап Ford F-Series. Несмотря на падение на 17,2% в годовом исчислении, модель заняла 4,2% американского рынка.

Кроме того, бесспорным лидером немецкого рынка новых автомобилей в 2026 году с начала года до февраля стал Volkswagen Golf, который занял 3,5% рынка. Второе место по популярности в Германии занял компактный кроссовер Volkswagen Tiguan.

