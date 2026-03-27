Звезда 'Крепостной' рассекретила имя младшего сына (видео)

Месяц назад Анна родила третьего ребенка.

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая недавно в третий раз стала мамой, раскрыла имя младшего сына.

Звезда сериала "Крепостная" опубликовала трогательное видео в своем Instagram, на котором показывает себя и своих троих детей. Многодетная звездная мамочка поздравила младшего сына с первым месяцем жизни и показала на праздничном тортике, какое имя выбрала для него.

"Младшему сыночку 1 месяц. Первый месяц, мой сладкий мальчик. Люблю тебя, мой сыночек", - подписала трогательный ролик актриса.

К слову, у Сагайдачной есть также старший сын Тимур от первого брака с Евгением Третяком. Пара прожила вместе шесть лет, а затем рассталась. Впоследствии Анна сообщила о новых отношениях, однако о своем избраннике не рассказывает и не показывает публично. От него она родила двоих детей – дочь Миру и сына Энея.

