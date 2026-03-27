Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина серьезно относится к мирным переговорам с РФ, и лучше было бы вести эти переговоры на уровне лидеров стран. Однако на фоне войны в Иране становится все более очевидным, что нынешний формат переговоров практически исчерпал себя.

Это происходит на фоне гуманитарных прорывов. Так, Кирилл Буданов намекнул, что на Пасху есть шанс на очередной обмен пленными. Обмен – это, на данный момент, главное достижение переговоров, и преуменьшать его значение точно нельзя. Почему россияне идут на обмены? Принцип РФ в переговорах остается неизменным уже год: тянуть время и не ссориться с Трампом. К счастью, единственный способ это демонстрировать – обмены пленными.

Кроме того, на этой неделе Госдеп обнародовал заявление о том, что США выделяют 25 млн долларов на программу возвращения украинских детей, удерживаемых россиянами. Возможно, вы помните, эта тема была поднята в диалоге между первыми леди США и Украины. И вот, наконец, мы получили официальный документ от американцев, которые традиционно заявляют, что не тратят деньги на Украину.

Конечно, сумма относительно небольшая, но сам факт появления такого решения чрезвычайно важен. Почему?

Потому что это одна из тех ниточек, которая заставит Трампа оставаться в переговорном процессе.

На фоне этого мы не можем не понимать, что переговоры с Россией практически зашли в тупик. И выходов из этого тупика всего два. Первый – чудо, когда россияне изменят свою позицию по Донбассу. Второй также пока выглядит малореалистичным: расширение круга участников и расширение возможного "поля для игры".

Этот второй вариант несет в себе как плюсы (можно играть в гораздо более широкую игру, чем ультиматум "уйдите из Донбасса"), так и довольно серьезные риски, связанные, прежде всего, с тем, что за пределами ЕС у нас практически нет союзников. А расширение круга участников предполагает выход за пределы ЕС.

И здесь война в Иране дает нам определенные шансы на изменение позиций стран Ближнего Востока с негативно-нейтральной на, как минимум, нейтральную.

Как бы то ни было, но в ближайшие месяцы возможностей для прорыва в нынешнем переговорном формате практически нет (очень мало). Но и изменить этот формат в нынешней ситуации довольно сложно, учитывая, что война в Иране поставила на паузу переговоры США-Китай.

Впрочем, на мой взгляд, нам крайне важно готовиться к расширению этого формата и думать о том, как мы будем играть в этой игре. Я уверен, что россияне уже просчитывают варианты.