Несмотря на многочисленные потери от мин, артиллерии, дронов и РПГ, этот танк не проиграл ни одной дуэли.

Американский основной боевой танк M1 Abrams за более чем сорок лет службы принял участие как минимум в пяти войнах и завоевал репутацию машины, которую практически невозможно уничтожить в танковом бою. Как пишет на страницах 19fortyfive военный обозреватель Исаак Зейтц, за все это время не зафиксировано ни одного случая, когда Abrams был бы уничтожен другим танком.

Аналитик отмечает, что боевая история машины началась во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Именно тогда Abrams впервые продемонстрировал свое превосходство над советской техникой, которую использовал Ирак. Американские и коалиционные силы применили эти танки для глубоких прорывов в Кувейте и на юге Ирака. По словам автора, "ни один из примерно шестисот Abrams, участвовавших в наземной кампании, не был пробит огнем вражеских танков".

Особое внимание Зейтц уделяет сражению под названием Battle of 73 Easting, которое стало наглядным примером эффективности Abrams. Небольшое подразделение из девяти танков уничтожило значительно превосходящие силы Республиканской гвардии Ирака менее чем за полчаса без потерь. Автор подчеркивает, что этот эпизод стал "символом технологического превосходства и эффективной бронетанковой доктрины США".

Следующим серьезным испытанием стала война в Ираке 2003 года. Там Abrams снова использовался для быстрого продвижения к Багдаду, уничтожая противника на больших расстояниях. Однако в городских условиях танки столкнулись с новыми угрозами – самодельными взрывными устройствами и засадами. В ответ армия США внедрила модернизации, известные как TUSK, которые повысили выживаемость экипажа.

Зейтц отмечает, что ключевой особенностью Abrams остается его ориентация на защиту экипажа. "Даже когда танк получает повреждения, у солдат внутри высокие шансы выжить и продолжить бой", – пишет автор. Это достигается благодаря мощной броне, изолированному хранению боеприпасов и специальным панелям для отвода взрывной волны.

Танк также использовался союзниками США, в частности Саудовской Аравией в войне в Йемене, а также находится на вооружении Кувейта и Египта. Это, по словам аналитика, лишь подтверждает его глобальную репутацию как эффективной боевой платформы.

Отдельно автор останавливается на войне в Украине, где Abrams столкнулся с новыми вызовами – массовым применением дронов, современными противотанковыми ракетами и интенсивным артиллерийским огнем. В этих условиях танк оказался "вне своей зоны комфорта" и стал приоритетной целью для противника. В то же время украинские экипажи, по словам Зейтца, высоко оценивают его живучесть по сравнению со старыми советскими образцами.

Несмотря на потери, главные преимущества "Абрамса" остаются неизменными. Автор подытоживает, что "его наследие определяется прочной броней и продуманной конструкцией, ориентированной на экипаж". Именно эти факторы, наряду с постоянной модернизацией, позволяют "Абрамсу" оставаться одним из самых эффективных танков в мире даже в новых условиях современной войны.

