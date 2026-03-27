Авианосец USS Abraham Lincoln защищает от атак Ирана смертоносный арсенал

Этот корабль оснащен сложной многоуровневой системой защиты.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln – один из кораблей, которые Соединенные Штаты Америки используют в войне с Ираном.

Военно-морские силы Ирана утверждают, что запустили по этому судну ракеты класса "берег-море", якобы заставив его изменить свое положение. Эти заявления не были должным образом проверены. В то же время техническая реальность выживания авианосца зависит от его сложной, многоуровневой оборонной системы, рассказывает ресурс Wion.

Авторы объясняют, что для нанесения удара по авианосцу класса "Нимиц" ракетам необходимо преодолеть "кинетическую стену" автоматизированного вооружения. Этот арсенал был создан специально для нейтрализации таких угроз.

"Авианосец "Авраам Линкольн" действует в составе авианосной ударной группы в Аравийском море под защитой сети эсминцев, оснащенных системой Aegis. Эта интегрированная система одновременно отслеживает и перехватывает многочисленные угрозы, создавая оборонительный щит, который обезвреживает беспилотники и ракеты еще до того, как они подойдут на близкое расстояние. Угрозам со стороны баллистических ракет большой дальности противодействуют перехватчики SM-3 в верхних слоях атмосферы, тогда как истребители F-35C Lightning II обеспечивают постоянное воздушное патрулирование для раннего перехвата приближающихся снарядов", – говорится в материале.

В то же время самолеты EA-18G "Growler" еще больше затрудняют наведение ракет на цель, поскольку они создают помехи в работе иранских радаров и систем связи. Поэтому поражение движущегося авианосца становится статистически маловероятным.

Как и чем защищают от ударов авианосец USS Abraham Lincoln

Первой линией внутренней обороны корабля против ракетных угроз является система MK-29 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM). Пусковые установки обеспечивают защиту средней дальности. Они могут перехватывать высокоманевренные угрозы.

"Ракета ESSM предназначена для поражения угроз до того, как они приблизятся к непосредственной близости от авианосца, используя наведение с помощью полуактивного радиолокатора для направления перехватчиков на цель", – объясняет ресурс.

В случае проникновения вражеской ракеты в зону защиты средней дальности активируются пусковые установки Rolling Airframe Missile (RAM). На этом авианосце имеется две таких установки.

Автор отметил, что RAM – это высокоскоростной перехватчик типа "выстрелил и забыл". Эти системы предназначены для уничтожения противокорабельных крылатых ракет и асимметричных воздушных и наземных угроз. Конструкция системы довольно компактна, что в сочетании со способностью к быстрому реагированию делает этот перехватчик особенно эффективным против ракет, летящих вплотную к поверхности моря, типичных для семейств ракет "Кадер" и "Нур".

Конечным уровнем защиты авианосца является система ближней обороны MK-15 Phalanx, которая также является самым известным элементом вооружения этого корабля.

Система ближнего огня обеспечивает авианосцу внутренний уровень точечной обороны против противокорабельных ракет (ASM), самолетов и угроз в прибрежной зоне, прорвавших другие линии обороны флота. Это гатлинговая пушка калибром 20 мм с радиолокационным наведением. Она стреляет бронебойными вольфрамовыми снарядами со скоростью 4500 выстрелов в минуту.

"Корабль имеет две такие пушки с магазинами емкостью 1550 патронов каждый. Система полностью автономна: она ищет, обнаруживает и атакует любой снаряд, прорвавшийся через внешние противоракетные щиты. Ее основной функцией является разрушение корпуса крылатой ракеты на конечной фазе полета, подрывая или отклоняя боеголовку за считанные секунды до удара", – говорится в материале.

Для противодействия угрозе скоростных катеров и роев дронов, которые применяет Иран, американский авианосец оснащен четырьмя 25-мм пушечными системами (MGS) MK-38 Mod 2. Эти пушки имеют электрооптические и инфракрасные датчики.

Авианосец USS Abraham Lincoln – другие интересные факты

На авианосце USS Abraham Lincoln никогда не заканчивается электроэнергия. Все благодаря двум ядерным реакторам типа A4W. Корабль может работать без дозаправки в течение 25 лет.

Кроме того, реакторы обеспечивают опреснение воды. Ежедневно системы делают пригодной для употребления около 1,5 млн литров воды.

