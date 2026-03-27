Дроны будут решать, кто умрет: война в Украине вступает в новую фазу, – Forbes

Война в Украине стремительно движется к новому этапу – полностью автономных боевых систем, где решение о нанесении удара все чаще будет принимать не человек, а алгоритм. Разработчики и военные признают, что это уже не футуристический сценарий, а вопрос ближайших лет, пишет Forbes.
Украина тестирует "умные" дроны нового поколения
Украинская компания NORDA Dynamics стала одним из лидеров в создании автономных боевых беспилотников. Ее системы уже способны самостоятельно наводиться на цель после подтверждения оператором.
Следующий шаг – дроны, которые смогут сами искать и распознавать цели. По словам разработчиков, такие технологии уже тестируются, хотя окончательное решение об атаке пока остается за человеком.
Впрочем, даже это ограничение может исчезнуть. В военной среде все чаще говорят, что "человек в цикле" – лишь временный компромисс.
Основатель компании "Четвертый закон" Ярослав Ажнюк подчеркивает: современная война требует решений со скоростью программного кода, а не человеческих команд.
По его словам, уже через десятилетие использование оружия без искусственного интеллекта может считаться неэтичным – из-за меньшей точности и большего риска для гражданских лиц.
Этика против технологий
Несмотря на прорывы, главная проблема остается нерешенной: машина до сих пор не способна надежно отличить гражданского от военного в сложных условиях боя.
Украинские военные предупреждают о рисках:
- дроны могут атаковать своих;
- ошибаться в условиях плохой видимости;
- поражать гражданские цели.
Из-за этого на практике вводятся ограничения: запретные зоны, контроль высот и обязательное подтверждение ударов в населенных пунктах.
Россия уже применяет полуавтономные удары
Россия активно использует дроны типа "Герань" (аналоги Shahed), которые действуют по GPS-координатам.
Новые модификации этих беспилотников уже способны самостоятельно обнаруживать цели на финальном этапе полета – в частности, по тепловым сигнатурам даже в темноте или под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.
Именно такие системы могут стать серьезной угрозой в потенциальных конфликтах на Ближнем Востоке, в частности вокруг иранского острова Харг – ключевого нефтяного хаба страны.
Дешево и массово: новая реальность войны
Автономные дроны больше не являются дорогой экзотикой. Сегодня их собирают из доступных компонентов – вроде плат Raspberry Pi – и запускают в серийное производство.
Стоимость одного такого ударного беспилотника – около $1000. В то же время они уже выполняют тысячи боевых миссий.
Второе поколение украинских автономных систем, которое начало массово применяться с конца 2024 года, значительно эффективнее первых неудачных образцов.
"Зоны уничтожения" – следующий шаг
Военные планировщики уже обсуждают концепцию так называемых "kill box" – зон, где дроны смогут автоматически уничтожать любые цели, соответствующие заданным параметрам.
Фактически это означает передачу права на убийство машине.
Технологические ограничения больше не являются главной проблемой. Ключевой вопрос – готово ли общество позволить алгоритмам самостоятельно решать, кто должен жить, а кто – нет.
