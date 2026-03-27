Дроны будут решать, кто умрет: война в Украине вступает в новую фазу, – Forbes

Дроны берут контроль над полем боя – учатся самостоятельно находить и атаковать цели без участия человека.

Война в Украине стремительно движется к новому этапу – полностью автономных боевых систем, где решение о нанесении удара все чаще будет принимать не человек, а алгоритм. Разработчики и военные признают, что это уже не футуристический сценарий, а вопрос ближайших лет, пишет Forbes.

Украина тестирует "умные" дроны нового поколения

Украинская компания NORDA Dynamics стала одним из лидеров в создании автономных боевых беспилотников. Ее системы уже способны самостоятельно наводиться на цель после подтверждения оператором.

Следующий шаг – дроны, которые смогут сами искать и распознавать цели. По словам разработчиков, такие технологии уже тестируются, хотя окончательное решение об атаке пока остается за человеком.

Видео дня

Впрочем, даже это ограничение может исчезнуть. В военной среде все чаще говорят, что "человек в цикле" – лишь временный компромисс.

Основатель компании "Четвертый закон" Ярослав Ажнюк подчеркивает: современная война требует решений со скоростью программного кода, а не человеческих команд.

По его словам, уже через десятилетие использование оружия без искусственного интеллекта может считаться неэтичным – из-за меньшей точности и большего риска для гражданских лиц.

Этика против технологий

Несмотря на прорывы, главная проблема остается нерешенной: машина до сих пор не способна надежно отличить гражданского от военного в сложных условиях боя.

Украинские военные предупреждают о рисках:

дроны могут атаковать своих;

ошибаться в условиях плохой видимости;

поражать гражданские цели.

Из-за этого на практике вводятся ограничения: запретные зоны, контроль высот и обязательное подтверждение ударов в населенных пунктах.

Россия уже применяет полуавтономные удары

Россия активно использует дроны типа "Герань" (аналоги Shahed), которые действуют по GPS-координатам.

Новые модификации этих беспилотников уже способны самостоятельно обнаруживать цели на финальном этапе полета – в частности, по тепловым сигнатурам даже в темноте или под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Именно такие системы могут стать серьезной угрозой в потенциальных конфликтах на Ближнем Востоке, в частности вокруг иранского острова Харг – ключевого нефтяного хаба страны.

Дешево и массово: новая реальность войны

Автономные дроны больше не являются дорогой экзотикой. Сегодня их собирают из доступных компонентов – вроде плат Raspberry Pi – и запускают в серийное производство.

Стоимость одного такого ударного беспилотника – около $1000. В то же время они уже выполняют тысячи боевых миссий.

Второе поколение украинских автономных систем, которое начало массово применяться с конца 2024 года, значительно эффективнее первых неудачных образцов.

"Зоны уничтожения" – следующий шаг

Военные планировщики уже обсуждают концепцию так называемых "kill box" – зон, где дроны смогут автоматически уничтожать любые цели, соответствующие заданным параметрам.

Фактически это означает передачу права на убийство машине.

Технологические ограничения больше не являются главной проблемой. Ключевой вопрос – готово ли общество позволить алгоритмам самостоятельно решать, кто должен жить, а кто – нет.

Вас также могут заинтересовать новости: