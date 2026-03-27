В Одесской области впервые в этом году заметили дельфинов: чем они занимались

Дельфины охотились на стаи рыб в нацпарке "Тузловские лиманы".

В Одесской области в пределах Национального природного парка"Тузловские лиманы" впервые в этом году заметили дельфинов. Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, он обследовал побережье Черного моря на рассвете и впервые в этом году увидел дельфинов. Млекопитающие охотились на стаи рыб в пределах парка "Тузловские лиманы".

"Их было пятеро, на расстоянии друг от друга. А рядом с ними питались рыбой большие пирникозы", – рассказал исследователь.

Сейчас, отметил ученый, началась активная миграция рыб. Из мест зимовки у оккупированного Крыма, Грузии и Турции дельфины уже приплывают в акваторию Северо-Западного Причерноморья. Среди мигрирующих рыб – атерина, кефали, хамса, камбала глосса и др.

Помимо дельфинов, добавляет Русев, в прибрежной зоне сейчас охотятся на рыбу многие птицы, в частности, большие бакланы, желтоногие и обыкновенные чайки, большие пирникозы и черношейные крачки.

Ученый напоминает, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину дельфины подверглись ужасающему воздействию войны.

"Согласно экспертным оценкам нашего парка, по разным причинам в результате войны за четыре года уже погибло более 80 тысяч черноморских китообразных трех видов. В частности, несколько тысяч от отравления токсичным мазутом во время аварии танкеров РФ в Керченском проливе в декабре 2024 года", – отметил Русев.

По его мнению, для восстановления этих популяций критически важным является создание морского заповедника на большой площади акватории Черного моря и реабилитационного центра. Исследователь также поблагодарил ВСУ за возможность вести мониторинг в единственном неоккупированном морском национальном парке в Азово-Черноморском регионе Украины, протяженность которого составляет более 2500 км.

Серые журавли в нацпарке "Тузловские лиманы"

Недавно на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили краснокнижных серых журавлей. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что серый журавль – редкий вид для национального парка. За два дня из далекой Африки на песчаную косу и прибрежные территории парка прилетели около 70 журавлей. Для них очень важны спокойные территории, где они могут отдохнуть от тяжелых перелетов. Задерживаться на территории "Тузловских лиманов" серые журавли надолго не будут, так как спешат долететь до болот Полесья и сразу же начать гнездование.

