Оккупанты ударили ракетой по многоквартирному дому в Харькове

Российские оккупационные войска атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в многоквартирный дом.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По его словам, враг атаковал Киевский район города.
По предварительным данным, в результате удара оккупантов есть раненые. Информация уточняется, добавил Терехов.
Обновлено 01:30: Мэр города информирует о еще одном ударе по Киевскому району Харькова. На этот раз оккупанты применили дрон.
Утром в четверг, 26 марта, российские захватчики нанесли удар по Харькову с помощью дрона. Попадание произошло рядом с рестораном и жилыми домами в Слободском районе города. Ранения получил мужчина 65 лет.
Кроме того, под ударом противника оказался Днепр. В результате атаки БПЛА был поврежден жилой многоэтажный дом. Вспыхнули пожары в квартирах на двух этажах. Сообщалось о пострадавших.
Ночью 26 марта под массированным обстрелом со стороны РФ оказалась Одесская область. Враг атаковал порт и объекты энергетической инфраструктуры. Тысячи людей остались без света, при этом в населенном пункте Вилково пропала вода. Критическая инфраструктура была переведена на резервное питание.
В результате вражеской атаки в Одесской области пострадал один человек. Также возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.