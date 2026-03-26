27 марта в Украине станет еще теплее, но часть страны накроют дожди

Температура по стране поднимется до +17° и даже +19°.

Перед выходными, 27 марта, в Украине станет еще теплее, но в некоторых областях пройдут дожди. Температура в пятницу повысится до +13°...+19°, будет облачно, но с прояснениями. На востоке, юго-востоке, а такде в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +18°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +17°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Тернополе 27 марта ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем будет +17°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +5°...+17°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+17°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+15°, небольшой дождь.

В Одессе 27 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +16°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +15°.

27 марта - какой праздник, приметы погоды

27 марта - Матрона Сулонская. По приметам, если пасмурно и идет дождь, то и апрель будет с дождями.

