Педан честно рассказал о работе с Притулой: 'Между нами была конкуренция'

Ведущие много лет работали вместе в различных шоу.

Известный украинский ведущий Александр Педан честно рассказал о работе с Сергеем Притулой.

Не секрет, что мужчины много лет вместе с Ольгой Фреймут вели утреннее шоу "Подъем". Однако, по словам Педана, были моменты, которые ему не нравились в Притуле.

"Притула всегда держал в тонусе. Ты никогда не мог расслабиться рядом с ним. Об этом мы там не говорили, не афишировали, но между нами, как и между любыми мужчинами, альфа-самцами, была конкуренция. Она, может, была неявной, потому что мы разные, но она была. И он постоянно выигрывал в ней, потому что он и так самец с косичками, высокий и так далее. Он давит авторитетом. Плюс он умный", – отметил Педан в интервью Мирославе Мандзюк.

По словам Александра, сначала ему было трудно импровизировать в кадре, ведь он тогда только начинал учить украинский язык, а Притула знал его в совершенстве. Из-за этого Сергей мог подставлять коллегу, когда просил быстро прокомментировать какое-то событие на государственном языке.

Позже конкуренция между ведущими проявилась и в другом проекте "Хто зверху?", когда Педана взяли на роль судьи, а не в кадр.

"Честно говоря, было очень неприятно, что меня не показывают. Артисты же – эгоцентристы, и мне это было непонятно. Мало того, мне еще и очень мало платили на тот момент. Меня оценили как обычную озвучку. Если бы я приходил в студию и озвучивал – это одна история, а я весь съемочный процесс так же работаю с утра до вечера с ними. Меня это очень обижало", – вспомнил он.

Однако со временем Александр понял, что его роль очень важна в шоу. Кстати, он единственный человек из первого состава ведущих, который до сих пор работает в проекте.

Напомним, ранее Александр Педан объяснил, почему Ольга Фреймут не появляется на телевидении.

Вас также могут заинтересовать новости: