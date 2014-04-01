Тимошенко и Яроша объявили персонами нон грата в Крыму

Нелегитимный парламент Крыма объявил нежелательным въезд на полуостров лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и руководителя «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

Как сообщила пресс-служба крымского парламента, переименовавшегося недавно в Государственный совет Республики Крым, постоянная комиссия крымского парламента по нормотворческой деятельности, организации и связям с общественностью дополнила обнародованный в конце марта список лиц, пребывание которых на территории РК является нежелательным.

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К ранее заявленным 320 персонам нон грата добавили еще 10. Кроме Тимошенко и Яроша, в список внесены: Андрей Стемпицкий, Юрий Шухевич, Дмитрий Корчинский, Николай Бигус, Андрей Тарасенко, Николай Карпюк, Валерий Чернобук и Андрей Мазница.

Как сообщал УНИАН, в Крыму 27 марта опубликовали список из 320 бывших и действующих депутатов Верховной Рады Украины, пребывание которых является там нежелательным. В список включены представители разных депутатских фракций и групп, а также представители исполнительной власти.

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В частности, среди «нежелательных» - и.о. президента Украины, глава ВР Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Андрей Парубий, глава СБУ Валентин Наливайченко, и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий, и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков и другие. В числе «нежелательных», присутствуют как «свободовцы» - например, Ирина Фарион, Олег Тягнибок, так и «регионалы» - Владимир Рыбак, Сергей Тигипко, Михаил Чечетов.

После оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.