Сепаратисты: 96,77% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ

1 млн 233 тыс. человек, или 96,77% принявших участие в референдуме в Крыму избирателей высказались за присоединение региона к России, таковы данные обработки 100% бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.

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За восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины проголосовали 31 тыс. 997 избирателей (2,51%).

Менее одного процента бюллетеней (0,72%) признаны недействительными.

Явка по Крыму составила 83,01%. Жалобы в комиссии не поступали.

При этом Севастополь подводит итоги голосования отдельно.

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Как сообщал УНИАН, неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма прошел 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации.

Парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

В Крыму работали 135 международных наблюдателей из 23 стран. Они заявили о том, что опрос соответствовал стандартам.