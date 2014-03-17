Сепаратисты: 96,77% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ
В республиканской комиссии по проведению референдума сообщают, что явка по Крыму составила 83,01%, жалобы не поступали.
1 млн 233 тыс. человек, или 96,77% принявших участие в референдуме в Крыму избирателей высказались за присоединение региона к России, таковы данные обработки 100% бюллетеней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель республиканской комиссии по проведению референдума Михаил Малышев.
Читайте такжеВо время "референдума" в Крыму голосовали "мертвыми душами" - КИУ
За восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины проголосовали 31 тыс. 997 избирателей (2,51%).
Менее одного процента бюллетеней (0,72%) признаны недействительными.
Явка по Крыму составила 83,01%. Жалобы в комиссии не поступали.
При этом Севастополь подводит итоги голосования отдельно.
Читайте такжеКонстантинов надеется на быстрое решение о принятии Крыма в РФ
Как сообщал УНИАН, неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма прошел 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации.
Парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?
Читайте такжеПсевдореферендум в Крыму: мятежникам закон не писан
Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.
В Крыму работали 135 международных наблюдателей из 23 стран. Они заявили о том, что опрос соответствовал стандартам.