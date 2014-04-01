Путин и Кремль ответственны за ухудшение украино-российских отношений – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский сегодня на брифинге.

«Россия совершила акт агрессии против Украины со всеми последствиями, выходящими из такого толкования, – это есть явное грубое, дерзкое нарушение всех норм международного права, фундаментальных принципов сосуществования государств», - подчеркнул он.Читайте такжеУкраина обвинила МИД РФ во лжи и посоветовала пользоваться сайтом по проверке "фейковых" новостей

Лубкивский добавил, что, «исходя из такой оценки, можно характеризовать наши отношения – они достигли самого возможно низкого уровня отношений за всю историю существования наших государств. Полная ответственность за это лежит на РФ, на политике президента Путина и Кремля».