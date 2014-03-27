В Киеве СБУ разоблачила группу лиц, которые пытались дестабилизировать ситуацию в столице
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в столице путем провоцирования столкновений, противоправных действий в отношении мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, провокаторы в количестве почти 40 человек во главе с бывшим сотрудником севастопольского подразделения военной разведки Минобороны Украины, гражданином Украины Сергеем Р. в центре столицы, на Майдане Незалежности и поблизости, получили преступный заказ на дискредитацию мирных общественных акций в Киеве.
22 марта сотрудники СБУ и МВД Украины провели обыск в арендованном этой организацией помещении на территории одного из столичных предприятий.
Правоохранители изъяли пистолет иностранного производства, 50 бронежилетов , 40 армейских касок, похожих на те, что использовали майдановцы , боеприпасы гладкоствольного и нарезного оружия.
Правонарушители осуществляли незаконный сбор персональных данных о гражданах Украины - участников митингов , представителей общественных объединений.
СБУ продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности подобных провокаторов в Киеве и других городах Украины, - говорится в сообщении.