Украинцы смогут ездить в Европу без виз, а с крымчанами ситуация неопределенная - Фюле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил еврокомиссар Штефан Фюле, отвечая на вопрос, будут ли выдавать страны Евросоюза шенгенские визы жителям полуострова.

“Что касается конкретных последствий аннексии Крыма, то страны Европейского Союза и главы государств этих стран поручили Европейской комиссии подготовить юридический анализ разнообразных ситуаций, включая и эту ситуацию. Мы подготовим такой анализ в тесном сотрудничестве с украинскими органами власти и будем опираться на принцип прислушивания к органам власти в Украине и ко всем соответствующим заинтересованным сторонам в том объеме, насколько это возможно”, - сказал Фюле.

Читайте такжеБиометрические паспорта будут выдавать лишь тем гражданам Украины, которые не имеют паспорта РФ - Яценюк

Что касается граждан Украины, которые получат биометрические паспорта, то Фюле отметил, что “как только мы дойдем до этого этапа, они смогут ездить в Европейский Союз без виз”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, Яценюк заявил, что биометрические паспорта гражданам Украины начнут выдавать уже в этом году.

”Мы планируем в течение этого года начать выдавать биометрические паспорта. И надеемся на то, что наши европейские партнеры после окончательного введения этих решений ускорят процесс безвизового режима между Украиной и ЕС”, - сказал он.

Премьер подписал соответствующий нормативный акт, в котором утверждается форма паспорта с биометрическими данными.

Также Кабинет министров сегодня утвердил законодательные инициативы, необходимые для перехода ко второй стадии подготовки безвизового режима с Европейским Союзом.

В частности, правительство одобрило законопроект о правах беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной или временной защите, законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин, законопроект, касающийся социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей.

Ранее и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица выражал мнение, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС до конца года.

«Если быть реалистами, мы можем получить безвизовый режим с ЕС до конца года. Нам нужно принять несколько законов и несколько подведомственных актов, которые предусматривают введение биометрических паспортов, контроль на границах», - отметил Дещица.