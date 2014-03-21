В Севастополе вооруженные оккупанты захватили украинский корвет "Хмельницкий"

Об этом в эфире "5 канала" заявил один из членов команды судна, передает ТСН.

По его словам, нападение было совершено 60 вооруженными российскими военными и группой крымской "самообороны"

"Эти люди, которые высадились на корабль, повредили полностью весь ходовой мостик, повредили дизель-генератор №2, с помощью которого обеспечивался корабль электроэнергией, вывели из строя управление главными двигателями, личный состав заблокировали на ходовом мостике", - сообщил помощник капитана корвета "Хмельницкий" Николай Бурдов.

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С целью предотвратить затопление судна, командиром корвета в экстренной ситуации было принято решение покинуть корвет.

Сейчас известно, что российские оккупанты отбуксировали судно в бухту Куриная.

Напомним, что вчера российские агрессоры штурмом захватили корвет "Тернополь".