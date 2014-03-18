При штурме военного топографического центра в Симферополе убит украинский солдат
17:59, 18 марта 2014Политика
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Во время штурма российскими оккупантами фотограмметрического центра Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ в Симферополе убит украинский солдат.
В Симферополе убили украинского солдата / REUTERS
"Наши источники сообщили, кроме раненого, и об одном погибшем украинском военнослужащем во время штурма в Симферополе. Гибель подтверждают три разных источника. Выясняем подробности", - написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, оккупанты штурмуют фотограмметрический центр Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ. Из окон домов вблизи объекта работают российские снайперы.
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