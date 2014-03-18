ВАСУ завтра решит является ли Янукович президентом, хотя и не имеет на это полномочий

Суд может принять решение уже завтра. Юристы уже анализировали иск и согласились со мнением, что исковые требования Оленцевича не относится к компетенции административного суда, и соответственно - к рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Заседание суда, соответственно, проходить не должно.

Чтобы не допустить сценария возвращения полномочий Януковича, группа адвокатов обратилась с заявлениемо вступлении в дело в качестве третьего лица и просят признать наличие у власти компетенции, то есть легитимность сегодняшней власти и нелегитимность Януковича.

Вступление в дело нового участника, в соответствии с законом, дает возможность отложить рассмотрение дела. Суд должен сообщить о новой дате слушания, дать возможность для ознакомления с материалами дела, начать рассмотрение дела сначала. Фактически, юристы делают те действия, которые делают невозможным рассмотрение иска Оленцевича. Более того, ставят вопрос о ничтожности правовой позиции Оленцевича в целом.

Несмотря на это, в пятницу вечером, одному из адвокатов, Станиславу Батрину позвонил сам Оленцевич и выразил мнение, что уже 19 марта суд примет решение в его пользу, то есть подтвердит полномочия Януковича. При этом, адвокату было сообщено, что его не допустят к участию в деле.

В связи с этим, юристы просят всех кто имеет возможность приобщиться к общественному контролю по данному судебному процессу и завтра, в 9-40 утра, прийти в помещение Высшего административного суда Украины (01029, г. Киев, ул. Московская, 8, корп. 5) и проследовать в зал судебного заседания, где будет происходить слушание дела под председательством судьи Зайцева М.П., номер дела № 800/121/14, - с целью недопустить неправосудного решения и возвращение к власти Януковича.