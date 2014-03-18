Приднестровье хочет вслед за Крымом войти в состав РФ

При­днестровье просит предусмотреть в российс­ком законодательстве возможность вхождения непризнанной республики в состав России. Такое обращение поступило председателю Госдумы Сергею Нарышкину от имени Верховного совета непризнанной республики При­днестровья. Направил его председатель Михаил Бурла, сообщают Ведомости.

В 2006 г. на референдуме в Приднестровье за присоединение к России проголосовало 97,2% избирателей, напомнил Бурла. Уже принят в первом чтении конституционный закон о признании российского законодательства частью приднестровского. Государственным языком признан русский, в Приднестровье живет 200 000 граждан России.

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В послании чиновник отмечает, что «сложнейшее положение» Приднестровья может еще больше ухудшиться, если Молдавия, подписавшая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, введет ограничительные экономические меры.