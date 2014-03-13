В Крыму иностранные спецслужбы осуществляют провокации под видом Внутренних войск

Как сообщили УНИАН в Командовании Внутренних войск МВД Украины, все военнослужащие Крымского территориального командования Внутренних войск находятся на территории военных городков своих частей или осуществляют выполнение задачи службы по конвоированию осужденных и охране дипломатических представительств и консульских учреждений на территории автономии.

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Других задач, связанных с пребыванием за пределами воинских частей, военнослужащие не выполняют.

Личный состав продолжает осуществлять охрану военных городков и мест хранения оружия в усиленном режиме.

Данные действия Командования ВВ расценивает как провокации иностранных спецслужб с целью дестабилизации обстановки в Крыму.