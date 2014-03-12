В Херсонской области сотрудники СБУ задержали российскую разведывательную группу

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, целью этой разведгруппы было изучение оперативной обстановки, получение данных о передислокации и степени готовности подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области.

Группа проводила разведку относительно 3-го зенитно-ракетного дивизиона (г. Каховка), 208-й зенитно-ракетной бригады, подразделения 79-й автомобильной бригады.

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Руководителем группы является гражданин Российской Федерации, офицер военной разведки ВС РФ, 1981 г.р., уроженец Рязанской области.

Задержанный незаконно использовал паспорт гражданина Украины на имя Арбузова Евгения Сергеевича, 1986 г.р.

В своем объяснении после задержания он признал, что собирал информацию разведывательного характера: координаты нахождения блокпостов пограничных войск, расположения частей подразделений Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности Украины расследует этот факт в установленном законодательством Украины порядка, и проинформировала МИД Украины в соответствии с украинско-российской Консульской конвенцией.