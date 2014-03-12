В Херсонской области сотрудники СБУ задержали российскую разведывательную группу
Сегодня в первом часу ночи сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области обнаружили и задержали разведывательную группу Вооруженных сил РФ, которая проникла на территорию Херсонской области из АР Крым вне пунктов контроля.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, целью этой разведгруппы было изучение оперативной обстановки, получение данных о передислокации и степени готовности подразделений Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области.
Группа проводила разведку относительно 3-го зенитно-ракетного дивизиона (г. Каховка), 208-й зенитно-ракетной бригады, подразделения 79-й автомобильной бригады.
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Руководителем группы является гражданин Российской Федерации, офицер военной разведки ВС РФ, 1981 г.р., уроженец Рязанской области.
Задержанный незаконно использовал паспорт гражданина Украины на имя Арбузова Евгения Сергеевича, 1986 г.р.
В своем объяснении после задержания он признал, что собирал информацию разведывательного характера: координаты нахождения блокпостов пограничных войск, расположения частей подразделений Вооруженных сил Украины.
Служба безопасности Украины расследует этот факт в установленном законодательством Украины порядка, и проинформировала МИД Украины в соответствии с украинско-российской Консульской конвенцией.