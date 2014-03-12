Прокурор Донецкой области пообещал проконтролировать раскрытия преступлений против журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я знаю, что сейчас открыты 17 уголовных дел в Донецкой области относительно препятствования деятельности журналистам», - сказал прокурор.

При этом он подчеркнул: «Я каждому из вас обещаю принять тех журналистов, которые пострадали по тому, или иному уголовному делу. Я готов с каждым из вас пообщаться, готов определиться с этим вопросом, готов запланировать и проверить все эти уголовные дела и провести совещание, посмотреть насколько работали и работают сегодня оперативные службы по раскрытию этих преступлений».