КамАЗы с российскими солдатами прибыли в радиотехнический батальон на Ай-Петри

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

«Сегодня, около 14.00, к украинскому радиотехническому батальону на горе Ай-Петри прибыли два «КамАЗа» с российскими солдатами. Один выставлен возле КПП украинской воинской части, второй заехал на территорию узла связи Черноморского флота РФ, который граничит с украинской воинской частью. В настоящий момент командир радиотехнического батальона проводит переговоры с российскими военнослужащими», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единодушно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу военных частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих.