Российские солдаты вошли на территорию городка Чонгар в Херсонской области – СМИ

Как передает ТСН.ua, об этом сообщили работники горсовета Чонгара.

«Военные заминировали поля, сверлят ямы для пограничных столбов», - сообщили они.

В знак протеста жители Чонгара установили на своих домах украинские флаги.

Также Владистав Селеньов с медиа центра Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook написал, что русские солдаты зашли на территорию Арбатской стрелки в Херсонской области.

«Зеленые человечки (российские военные) на технике поехали в район Арбатской стрелки в Херсонской области», - сообщил Селеньов.

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Он также добавил, что в районе Арбатской стрелки наверное планируется создание блокпоста. Вблизи пропускного пункта в Чонгаре заминировали поля и направили пулеметы в сторону мирных жителей.

Как пишут местные СМИ, людей возмущает факт пребывания российских военных на территории Херсонщины.

От украинской власти местные жители требуют одного: выставить блок -пост впереди села и защитить их от российских стволов.