В Крым приехал первый президент автономии Мешков

Прямую трансляцию из симферопольского аэропорта вел крымский канал АТР.

Мешков отметил, что чувствует себя гражданином Крыма, а остальное обещал рассказать завтра в 10.00 на пресс-конференции в офисе газеты «Сегодня».

Вместе с тем, когда его остановил репортер одного из российских каналов, Мешков сказал, что с 2011 года, когда СБУ вывезло его с территории Украины, он был «в разлуке с Родиной».

“Народ Крыма вернул мне Родину”, - отметил Мешков.

«Вот наша победа окончательная и бесповоротная, в воскресенье», - добавил он.

При этом Мешков уклонился от ответа на вопрос, считает ли он себя президентом Крыма и собирается ли вернуться на свою должность. Помощник Мешкова сказал, что на этот вопрос журналисты получат ответ завтра на пресс-конференции.

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Лидер крымских сепаратистов Мешков находился на посту президента Республики Крым с февраля 1994 года по март 1995 года, когда по решению центральной власти Украины пост крымского президента был ликвидирован.

Мешков уехал в Россию, но в 2011 году вернулся. 13 июля 2011 года Окружной административный суд Крыма поддержал представление СБУ о выдворении Мешкова с территории Украины с ограничением срока въезда сроком на пять лет.