Российские военные захватили аэродром в Новофедоровке и устанавливают пулеметы

«От источников из Новофедоровки стало известно, что аэродром захвачен российскими солдатами. Их порядка 80 человек. Оборудовали огневые точки вдоль взлетной полосы, устанавливают пулеметы. Помощниками у них 40-50 неизвестных в гражданской одежде.На аэродром проникли со стороны Михайловки, так как не смогли заставить комбрига открыть основные ворота, проникли с тыла, от прилегающего к аэродрому села. Там нарушено ограждение периметра аэродрома. "Титушки" своими автомобилями заблокировали все КПП аэродрома», - написал Селезнев на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Как сообщал УНИАН, четыре грузовых автомобиля с российскими военнослужащими прибыли в воскресенье к аэродрому. В небе летали несколько вертолетов МИ-24.